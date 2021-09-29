Месси, Мбаппе и Неймар сфотографировались вместе после победы над "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Неймара

Форвард ПСЖ Неймар поделился фото с партнерами по атаке Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.

Футболисты сделали фото в раздевалке после победы над "Манчестер Сити" (2:0) в Лиге Чемпионов.

Напомним, что Месси это дебютный гол в составе парижан, а ассистировал ему Мбаппе.

Также стоит отметить, что это первая победа ПСЖ над "Сити" в истории.

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