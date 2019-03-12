Месси, Мбаппе, Роналду: борьба за "Золотую бутсу" в самом разгаре

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Месси, Мбаппе, Роналду: борьба за "Золотую бутсу" в самом разгаре

Продолжается борьба за "Золотую бутсу" - награду, которая вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона.

В данный момент в общем зачете лидирует аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который забил 26 голов в Ла Лиге. Его главным конкурентом является форвард ПСЖ Килиан Мбаппе (24 гола). Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отличился 19 раз.

Полностью топ-5 лидеров в борьбе за "Золотую бутсу" выглядит так:

1. Лионель Месси ("Барселона") - 26 голов, 52 балла

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 24 гола, 48 баллов

3. Фабио Квальярелла ("Сампдория") - 20 голов, 40 баллов

4-5. Кшиштоф Пентек ("Милан") - 19 голов, 38 баллов

4-5. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 19 голов, 38 баллов

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