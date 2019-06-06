Месси мечтает о победе на Чемпионате Мира
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси выразил надежду, что ему удастся выиграть Чемпионат Мира до завершения карьеры.
"Победа на мундиале стала бы высшей точкой карьеры. Это моя самая большая мечта, которую ещё предстоит осуществить. Но с каждым разом становится всё сложнее добиваться результата на Чемпионате Мира", - цитирует Месси TyC Sports.
Напомним, что в 2014 году сборная Аргентина дошла до финала мирового первенства, но проиграла Германии.
31-летний Месси выступает за "альбиселесте" с 2005 года, сыграл 129 матчей и забил 65 голов.
Не пропустите: Аргентинский волонтёр подал в суд на Месси. | http://soccernews.ru
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