Месси: "Мне больно от того, что я не выиграл еще одну Лигу Чемпионов с "Барсой"

1 Теги барселоналионель месси

Месси: "Мне больно от того, что я не выиграл еще одну Лигу Чемпионов с "Барсой"Фото: твиттер "Барселоны"

Экс-капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался о том, что не смог выиграть с клубом еще одну Лигу Чемпионов.

"Мне больно от того, что я не выиграл еще одну Лигу Чемпионов с "Барсой". Когда был полуфинал с "Ливерпулем", мы были очень близки. Близки мы были и в тот момент, когда играли против "Челси" в полуфинале с Пепом.

Мы могли выиграть еще одну Лигу Чемпионов, однако я ни о чем не жалею. Мы всегда стараемся делать всё возможное, мы хотели выигрывать еще и еще. От того, что не получалось, у нас была заноза.

Моя цель - продолжить побеждать. Хочу взять несколько трофеев и попытаться догнать Дани Алвеса. По крайней мере, постараюсь подобраться поближе", - заявил Месси.

Отметим, что на счету Месси 36 трофеев, у Алвеса - 44.

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