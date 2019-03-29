Месси: "Мне будет тяжело вернуться в Аргентину"

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Месси: "Мне будет тяжело вернуться в Аргентину"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что он вряд ли вернется в "Ньюєллз Олд Бойз", чтобы завершить карьеру в Аргентине.

"Я бы с радостью, но мне будет тяжело вернуться в Аргентину в нынешних обстоятельствах. Прежде всего из-за детей. Это будет сложное решение, но я хотел бы поиграть за "Ньюэллз Олд Бойз". Не знаю, почему меня считают фанатом "Ривер Плейт". Но на самом деле я с детства болею за "Ньюэллз", - приводит слова Месси TyC Sports.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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