Месси: "Мне было стыдно признаться, что я хотел вернуться в сборную"

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о поспешно принятом им решении уйти из национальной команды.

"Это было решение, которое я принял в на "горячую голову". Потом мне было стыдно признаться, что я хотел вернуться. Но тренер и мои партнеры по команде сделали все для того, чтобы мне было легче вернуться", - цитирует 30-летнего форварда El Mundo Deportivo.

Напомним, Кокорин прокомментировал игру Месси в матче против сборной России. | soccernews.ru