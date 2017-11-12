Месси: "Мне было стыдно признаться, что я хотел вернуться в сборную"

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Месси: "Мне было стыдно признаться, что я хотел вернуться в сборную"Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о поспешно принятом им решении уйти из национальной команды.

"Это было решение, которое я принял в на "горячую голову". Потом мне было стыдно признаться, что я хотел вернуться. Но тренер и мои партнеры по команде сделали все для того, чтобы мне было легче вернуться", - цитирует 30-летнего форварда El Mundo Deportivo.

Напомним, Кокорин прокомментировал игру Месси в матче против сборной России. | soccernews.ru

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