Месси: "Мне не нужно уходить из "Барселоны", чтобы доказать что-то кому-то"

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Месси: "Мне не нужно уходить из "Барселоны", чтобы доказать что-то кому-то"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался о своем возможном уходе из клуба.

"Мне не нужно уходить в другую команду, чтобы что-то доказать кому-то. Я не смотрю на другие чемпионаты. Принять решение об уходе из "Барселоны" очень сложно. "Барселона" и Аргентина - мои две большие любви. В каких еще командах я стану лучше?", - приводи слова 30-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси высказался об успехах "Реала" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии
Месси

Ещё бы Ctrl+Enter работал, для указания ошибки(( Мне кажется Месси и так на своем месте.

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Месси

Что у Вас так много ошибок в ваших текстах, уже не впервой статье замечаю - "приводИ слова 30-летнего нападающего" кто кого должен приводить!? хоть проверяйте, перед публикацией.

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жк

Барселона и есть Месси, а Реал есть Перес, а Роналду служанка Переса.

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