Месси: "Мне не нужно уходить из "Барселоны", чтобы доказать что-то кому-то"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался о своем возможном уходе из клуба.

" Мне не нужно уходить в другую команду, чтобы что-то доказать кому-то. Я не смотрю на другие чемпионаты. Принять решение об уходе из "Барселоны" очень сложно. "Барселона" и Аргентина - мои две большие любви. В каких еще командах я стану лучше? ", - приводи слова 30-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси высказался об успехах "Реала" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru