Месси: "Мне нравится Гризманн, он - один из лучших игроков мира"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался о возможном подписании его клубом форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Очевидно, что он мне нравится, он сейчас - один из лучших игроков мира. Я не знаю, есть ли что-нибудь между клубом и ним или нет, но мы рады приходу лучших игроков в команду, а Гризманн - один из них", - цитирует 30-летнего аргентинца AS.

Напомним, окружение Месси опровергло контакт аргентинца с Гризманном. | soccernews.ru