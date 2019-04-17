Месси: "Мне повезло и с первым, и со вторым голом"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал свои голы в ворота "Манчестер Юнайтед" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.

"В эпизоде с первым голом повезло, что удар получился сильным. В моменте со вторым голом мне повезло немного больше, но важно то, что мы достигли цели - выйти в полуфинал впервые за три года. Мы сделали ещё один шаг вперёд", - цитирует аргентинца Mundo Deportivo.

Напомним, что Месси отличился на 15-й и 20-й минутах матча. В первом случае он умело использовал ошибку Эшли Янга, а во втором - воспользовался оплошностью Давида Де Хеа, который накрывал мяч, но в итоге пропустил его под собой.

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