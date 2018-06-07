Месси: "Мне совершенно не понравится, если Неймар перейдет в "Реал"

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Месси: "Мне совершенно не понравится, если Неймар перейдет в "Реал"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал слухи о возможном переходе форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

"Возвращение Неймара в "Барсу"? С удовольствием. Он - исключительный игрок. Это было бы здорово, но я не думаю, что он на это пойдет. Сделать это будет действительно сложно. Но это было бы фантастически. Я был бы рад его возвращению. Его возможный переход в "Реал Мадрид"? Честно говоря, мне такой вариант совсем не понравится", - цитирует 30-летнего аргентинца Le 10 Sport.

Напомним, Месси высказался о возможном подписании "Барселоной" Гризманна. | soccernews.ru

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