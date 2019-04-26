Месси мог покинуть "Барселону" в 2014 году

Экс-тренер "Барселоны" Жоржи Роура заявил, что в 2014 году нападающий Лионель Месси мог покинуть команду. Убедить его остаться сумел бывший наставник команды Тито Виланова, встретившийся с форвардом за несколько дней до своей смерти.

"Тогда Месси думал об уходе. Но затем он встретился с Вилановой и они говорили в течение нескольких часов. Я не присутствовал при разговоре, но после него Месси решил остаться в "Барселоне", - приводит слова Роуры радиостанция Onda Cero.

Напомним, что Виланова тренировал "Барселону" с 2012 по 2013 годы. 25 апреля 2014 года специалист скончался от рака.

Не пропустите: Сампаоли: "Месси страдает из-за неудач в сборной Аргентины". | http://soccernews.ru