Месси мог уйти из "Барселоны", если Каталония стала бы независимой

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Месси мог уйти из "Барселоны", если Каталония стала бы независимойПопулярное испанское издание приводит ряд любопытных деталей в контракте нападающего Лионеля Месси с "Барселоной".

Например, в случае, если форвард проводит 60 процентов матчей за сезон, то получает дополнительно 1 168 964 евро. Сыгранным считается матч, в котором Месси провел 45 минут, в то время как для других игроков прописаны 60 минут. Игры, которые футболист пропустил из-за травмы, для этого пункта считаются сыгранными.

Так как договор был заключен через несколько месяцев после референдума о статусе Каталонии,стороны включил пункт, по которому Месси мог бы расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, стань Каталония независимой.

Аргентинец был защищен от финансовых потерь, связанных с возможным отстранением от футбола, полученным в сборной.

За победу в финале Лиги Чемпионов Месси положен бонус в размере 3 548 644 евро, за участие в ЛЧ – 1 656 034 евро. Победа в Кубке Испании оценена в 104 372 евро.

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