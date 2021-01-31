Месси мог уйти из "Барселоны", если Каталония стала бы независимой

Популярное испанское издание приводит ряд любопытных деталей в контракте нападающего Лионеля Месси с "Барселоной".

Например, в случае, если форвард проводит 60 процентов матчей за сезон, то получает дополнительно 1 168 964 евро. Сыгранным считается матч, в котором Месси провел 45 минут, в то время как для других игроков прописаны 60 минут. Игры, которые футболист пропустил из-за травмы, для этого пункта считаются сыгранными.

Так как договор был заключен через несколько месяцев после референдума о статусе Каталонии,стороны включил пункт, по которому Месси мог бы расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, стань Каталония независимой.

Аргентинец был защищен от финансовых потерь, связанных с возможным отстранением от футбола, полученным в сборной.