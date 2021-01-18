Месси могут дисквалифицировать на 4 матча

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Месси могут дисквалифицировать на 4 матча

Капитану "Барселоны" Лионелю Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании против "Атлетика" (2:3).

За удар соперника рукой по затылку звёздного аргентинца могут забанить на срок от двух до четырёх матчей.

Marca объясняет, что Месси дисквалифицируют на 4 игры, если будет доказано, что он специально проявил агрессию. В противном случае он пропустит только 2 встречи.

Напомним, что эта красная карточка стала для форварда первой в составе "Барсы" в 753-м матче.

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