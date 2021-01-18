Месси могут дисквалифицировать на 4 матча
Капитану "Барселоны" Лионелю Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании против "Атлетика" (2:3).
За удар соперника рукой по затылку звёздного аргентинца могут забанить на срок от двух до четырёх матчей.
Marca объясняет, что Месси дисквалифицируют на 4 игры, если будет доказано, что он специально проявил агрессию. В противном случае он пропустит только 2 встречи.
Напомним, что эта красная карточка стала для форварда первой в составе "Барсы" в 753-м матче.
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|Атлетико Мадрид
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|Хетафе
|20
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|Гранада
|19
|27
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|Бетис
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|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
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