Месси могут отстранить от матчей за сборную Аргентины: названы сроки возможной дисквалификации

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Месси могут отстранить от матчей за сборную Аргентины: названы сроки возможной дисквалификации

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) пока не определилась с наказанием для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Как сообщает TyC Sports, 32-летнего футболиста, скорее всего, отстранят от матчей за национальную команду, однако неизвестно на какой срок.

Вероятно, дисквалификация Месси не превысит полгода, а значит в худшем случае форвард пропустит несколько товарищеских встреч.

Напомним, что игрок "Барселоны" публично раскритиковал КОНМЕБОЛ, обвинив среди прочего организацию в коррупции.

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