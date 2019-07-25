Месси могут отстранить от матчей за сборную Аргентины: названы сроки возможной дисквалификации
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) пока не определилась с наказанием для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.
Как сообщает TyC Sports, 32-летнего футболиста, скорее всего, отстранят от матчей за национальную команду, однако неизвестно на какой срок.
Вероятно, дисквалификация Месси не превысит полгода, а значит в худшем случае форвард пропустит несколько товарищеских встреч.
Напомним, что игрок "Барселоны" публично раскритиковал КОНМЕБОЛ, обвинив среди прочего организацию в коррупции.
Не пропустите: "Похож на перец". Внешний вид Месси испугал фанатов "Барселоны". | http://soccernews.ru
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