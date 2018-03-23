Месси может не сыграть с Италией

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Месси может не сыграть с Италией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рискует пропустить товарищеский матч против Италии, сообщает Ole.

По сведениям издания, футболист чувствует себя утомленным и перегруженным. Впрочем главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли все-таки склоняется к тому, чтобы включить форварда в заявку.

Матч между Аргентиной и Италией пройдет сегодня, 23 марта и начнется в 21.45 по московскому времени. 

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