Месси может не сыграть в 1/2 финала Суперкубка Испании

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси пропустил тренировку команды из-за небольшого повреждения, сообщает Marca.

Возможно это связано с заменой, которую сделал главный тренер Роналд Куман в матче 18-го тура с "Гранадой". Тогда форвард был заменен уже на 65 минуте.

"Ряд игроков не были готовы играть весь матч, одним из них был Лео. Кроме него я поменял Де Йонга и Деста. Однако к матчу на Суперкубок они и Араухо уже будут готовы" — сказал Куман на пресс-конференции.

Напомним, что полуфинал Суперкубка Испании "Барселона" - "Реал Сосьедад" состоится сегодня, 13 января. Начало запланировано на 23.00 по московскому времени.



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