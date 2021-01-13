Месси может не сыграть в 1/2 финала Суперкубка Испании
Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси пропустил тренировку команды из-за небольшого повреждения, сообщает Marca.
Возможно это связано с заменой, которую сделал главный тренер Роналд Куман в матче 18-го тура с "Гранадой". Тогда форвард был заменен уже на 65 минуте.
"Ряд игроков не были готовы играть весь матч, одним из них был Лео. Кроме него я поменял Де Йонга и Деста. Однако к матчу на Суперкубок они и Араухо уже будут готовы" — сказал Куман на пресс-конференции.
Напомним, что полуфинал Суперкубка Испании "Барселона" - "Реал Сосьедад" состоится сегодня, 13 января. Начало запланировано на 23.00 по московскому времени.
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