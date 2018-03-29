Месси может не восстановиться и к матчу с "Ромой"



Восстановление аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси затягивается, сообщает AS.

По сведениям издания, есть риск того, что футболист пропустит первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ромы" (4 апреля) из-за травмы приводящей мышцы бедра.

Из-за этого повреждения 30-летний Месси не сумел сыграть за сборную Аргентины в товарищеских матчах с Италией (2:0) и Испанией (1:6), а также точно пропустит поединок 30-го тура чемпионата Испании с "Севильей" (31 марта).

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