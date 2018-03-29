Месси может не восстановиться и к матчу с "Ромой"

Теги лионель мессиромабарселона

Месси может не восстановиться и к матчу с "Ромой"
Восстановление аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси затягивается, сообщает AS.

По сведениям издания, есть риск того, что футболист пропустит первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ромы" (4 апреля) из-за травмы приводящей мышцы бедра.

Из-за этого повреждения 30-летний Месси не сумел сыграть за сборную Аргентины в товарищеских матчах с Италией (2:0) и Испанией (1:6), а также точно пропустит поединок 30-го тура чемпионата Испании с "Севильей" (31 марта).

Не пропустите: Месси рискует пропустить матч с "Севильей". | http://soccernews.ru

комментарии
болельщик

Открывают путь Роналду,Реалу,сборной Португалии,они же в фаворе у УЕФА и ФИФА.

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов