Месси может остаться в "Барселоне" из-за семьи

Капитан "Барселоны" Лионель Месси пока не принял окончательное решение о своём будущем.

По информации Marca, аргентинец очень разочарован последними результатами "сине-гранатовых", поэтому всерьёз рассматривает вариант со сменой команды.

Однако есть и другой существенный фактор - семья 33-летнего футболиста может не захотеть покидать каталонскую столицу.

Кроме того, Месси считает не очень удачным для ухода из "Барсы" именно нынешний момент, когда его не смогут проводить болельщики на трибунах, а последним его матчем в футболке "блауграны" будет поражение 2:8 от "Баварии".

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