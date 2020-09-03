Месси может остаться в "Барселоне". Вероятность - 90%

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Месси может остаться в "Барселоне". Вероятность - 90%

Сага с уходом из "Барселоны" нападающего Лионеля Месси продолжается.

По информации Mundo Deportivo, у "сине-гранатовых" появились серьёзные шансы сохранить своего капитана.

Сообщается, что с 90-процентной вероятностью звёздный аргентинец останется на "Камп Ноу" до лета 2021 года, но потом всё равно уйдёт.

По всей видимости, 33-летний Месси не хочет судиться с "Барсой", поэтому покинет клуб после официального истечения действующего контракта.

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