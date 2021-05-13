Месси может отложить переговоры с "Барселоной" о новом контракте на июль

Фото твиттер "Барселоны"

Будущее нападающего Лионеля Месси в "Барселоне" остаётся неопределённым, сообщает Sport.es.

По информации источника, есть вероятность, что переговоры между сторонами о продлении контракта будут отложены на июль. При этом 30 июня аргентинец официально станет свободным агентом.

Отсутствие прогресса в обсуждении нового соглашения связано с двумя факторами:

1) В "Барсе" по-прежнему проходит аудит после смены руководства, поэтому пока нет чёткого понимания финансового положения клуба.

2) Месси хочет сконцентрироваться на концовке клубного сезона и участии в Кубке Америки.

Не пропустите: Месси написал сообщение Бартомеу незадолго до объявления о желании уйти из "Барселоны". | http://soccernews.ru