Месси может отложить переговоры с "Барселоной" о новом контракте на июль
Фото твиттер "Барселоны"
Будущее нападающего Лионеля Месси в "Барселоне" остаётся неопределённым, сообщает Sport.es.
По информации источника, есть вероятность, что переговоры между сторонами о продлении контракта будут отложены на июль. При этом 30 июня аргентинец официально станет свободным агентом.
Отсутствие прогресса в обсуждении нового соглашения связано с двумя факторами:
1) В "Барсе" по-прежнему проходит аудит после смены руководства, поэтому пока нет чёткого понимания финансового положения клуба.
2) Месси хочет сконцентрироваться на концовке клубного сезона и участии в Кубке Америки.
Не пропустите: Месси написал сообщение Бартомеу незадолго до объявления о желании уйти из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14