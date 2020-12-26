Месси может перейти в ПСЖ ради Почеттино

Приглашение Маурисио Почеттино на пост главного тренера может помочь ПСЖ в подписании форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

Напомним, что аргентинский специалист должен сменить уволенного (пока неофициально) Томаса Тухеля и заключить с парижанами трёхлетний контракт.

Как сообщает Le Parisien, Месси давно хотел поработать с Почеттино и даже звал его в "Барсу", но безуспешно. Поэтому есть немалая вероятность, что футболист и тренер воссоединятся в ПСЖ.

33-летний нападающий по окончании текущего сезона может стать свободным агентом в связи с истечением срока контракта с "блауграной".

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