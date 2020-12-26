Месси может перейти в ПСЖ ради Почеттино
Приглашение Маурисио Почеттино на пост главного тренера может помочь ПСЖ в подписании форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
Напомним, что аргентинский специалист должен сменить уволенного (пока неофициально) Томаса Тухеля и заключить с парижанами трёхлетний контракт.
Как сообщает Le Parisien, Месси давно хотел поработать с Почеттино и даже звал его в "Барсу", но безуспешно. Поэтому есть немалая вероятность, что футболист и тренер воссоединятся в ПСЖ.
33-летний нападающий по окончании текущего сезона может стать свободным агентом в связи с истечением срока контракта с "блауграной".
Не пропустите: Тухель установил рекорд Лиги 1 по проценту побед с одной командой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Три клуба Примеры поспорят за полузащитника "Милана" Кастильехо
-
Соперник киевского "Динамо" в Лиге Европы усилился форвардом сборной Нидерландов Достом
-
"Локомотив" уволил директора клубной академии
-
Лэмпард раскритиковал календарь "Челси"
-
Месси может перейти в ПСЖ ради Почеттино
-
Главные новости дня: 25 декабря
-
"Арсенал" нацелился на еще одного игрока "Реала"
-
1
Калиниченко - о видео Дзюбы и Азмуна: "Внутри команды это нормально. Моцарт мне когда-то нассал в кабинку"
-
Кутепов высказался о своей игре в нападении
-
Sky Sports: Трансфер Роналду в "МЮ" - лучший в истории АПЛ
-
Калиниченко: "Спартак" убивали в матче с "Сочи"
-
"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Фиорентины"
-
Хамес не поможет "Эвертону" в матче с "Манчестер Сити"
-
Диего Алвес - лидер по пропущенным от Месси голам
-
"Хетафе" намерен арендовать хавбеков "Реала" и "Барселоны"
-
Экс-игрок "Барселоны" Кркич близок к возвращению в Европу
-
Хавбек "Ростова" Хашимото назвал свои любимые блюда
-
Кьеллини поможет "Ювентусу" в ближайших матчах
-
"Спартак" может пригласить экс-тренера "Ливерпуля" и "Реала"
-
1
Нагельсманн: "Было бы интересно поработать с Роналду"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14