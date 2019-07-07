Месси может получить двухлетнее отстранение от игр за сборную Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может быть дисквалифицирован за критические высказывания в адрес КОНМЕБОЛ.

По сведениям AS, за критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола Месси могут отстранить от игр за сборную на два года. В случае самого строгого наказания, аргентинец пропустит квалификацию к ЧМ-2022 и Кубок Америки 2020 года, который пройдет в Аргентине и Колумбии.

Напомним, что Месси был недоволен работой судьи в матче с Бразилией (0:2) и позже обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

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