Месси может получить в "Барселоне" пожизненный контракт

Фото: @FCBarcelona 16 марта 2021.

Форвард "Барселоны" Лионель Месси может остаться в команде по окончании текущего сезона, сообщает El Confidencial.

По данным источника, избранный президент каталонцев Жоан Лапорта хочет предложить аргентинцу новое соглашение, но с более низкой зарплатой. Такой шаг может повлиять на других футболистов снизить свои финансовые требования на фоне общего кризиса и экономических проблем клуба.

Дополнительно к этому, функционер хочет, чтобы футболист подписал пожизненное соглашение с "Барселоной" и продолжил работать в структуре каталонцев после завершения карьеры футболиста.

В текущем сезоне 33-летний форвард провел за "Барселону" 36 матчей, в которых забил 27 голов и сделал 12 результативных передач.