Месси может получить в "Барселоне" пожизненный контракт

Теги лионель мессижоан лапортабарселона

Месси может получить в "Барселоне" пожизненный контрактФото: @FCBarcelona 16 марта 2021.
Форвард "Барселоны" Лионель Месси может остаться в команде по окончании текущего сезона, сообщает El Confidencial.

По данным источника, избранный президент каталонцев Жоан Лапорта хочет предложить аргентинцу новое соглашение, но с более низкой зарплатой. Такой шаг может повлиять на других футболистов снизить свои финансовые требования на фоне общего кризиса и экономических проблем клуба. 

Дополнительно к этому, функционер хочет, чтобы футболист подписал пожизненное соглашение с "Барселоной" и продолжил работать в структуре каталонцев после завершения карьеры футболиста.

В текущем сезоне 33-летний форвард провел за "Барселону" 36 матчей, в которых забил 27 голов и сделал 12 результативных передач. 

Читать также: Лапорта - Месси: "Лео, извини, но я люблю тебя - и "Барса" любит" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Флик назвал игроков, которых хотел видеть в "Баварии" в межсезонье

Флик назвал игроков, которых хотел видеть в "Баварии" в межсезонье

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов