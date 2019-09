Месси может пострадать из-за победы в The Best 2019, так как FIFA подозревают в фальсификациях. Букмекеры говорят, что Золотой мяч аргентинцу все равно не взять

В среду, 23 сентября, в Милане состоялась церемония награждения FIFA The Best-2019. Победителем номинации стал Лионель Месси, набрав 46 баллов. Вторым стал Вирджил ван Дейк, в активе у которого 38 голосов. Третий – португалец Криштиану Роналду (36 баллов). Футбольную общественность по-настоящему шокировали такие результаты. Многие эксперты считают, что награду должен был получить Вирджил ван Дейк, который был одним из лидеров триумфатора прошлогодней Лиги Чемпионов – "Ливерпуля". Даже Криштиану Роналду, который второй год подряд проигнорировал церемонию, отметил нидерландца: "Вирджил – невероятный футболист, он хорошо выступил в прошлом сезоне, поэтому я думаю, что он заслуживает эту награду больше, чем Месси". Свои слова португалец подтвердил действиями – Роналду в голосовании отдал первое место именно Ван Дейку. Интересно, что Криштиану никогда не голосовал за Месси, тогда как аргентинец второй год подряд находит для своего главного конкурента место в своей тройке лучших.

Через несколько дней жаркие дискуссии о справедливости нынешних результатов начали утихать. Вчера и сегодня история вновь набрала обороты. Можно даже утверждать, что теперь это – настоящий скандал. Не первый раз в адрес FIFA раздаются обвинения в недобросовестности при подсчете голосов, но на этот раз имеем четкие доказательства манипуляций с результатами голосования. Первым о нарушении заявил капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера, признавшись, что не голосовал за нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Мало того хавбек "Реала Эстеле" вовсе не участвовал в выборе лучшего. Об этом он сообщил, разместив соответствующую запись на своей странице в твиттере: "Я не голосовал за FIFA The Best-2019, и любая информация о моем голос лжива, спасибо". Позже в комментарии местной прессе Баррера объяснил свои слова: "Я никогда не голосовал за Месси. Я был удивлен, когда прочитал список капитанов голосовавших и увидел мое имя. Я даже не голосовал. FIFA утверждает, что послала форму для голосования на мою электронную почту, но на самом деле я никогда ее не получал и, следовательно, не мог проголосовать. Как я мог выбрать Месси, если я даже не воспользовался своим правом голоса". Всемирная футбольная организация уже обвинила игрока во лжи, но, как кажется, история с ним еще не закончена.

Если заявление капитана Никарагуа еще можно поставить под сомнение, то главный тренер Судана Здравко Логарушич предоставил настоящие доказательства махинаций. Согласно протоколу FIFA, 53-летний специалист в свою тройку включил Лионеля Месси, Вирджила ван Дейка и Садио Мане. Однако хорватский наставник африканской сборной после заполнения формы сфотографировал ее. Логарушич на самом деле первое место отдал Мохаммеду Салаху, второе – Садио Мане, а третье – Килиану Мбаппе. Теперь от FIFA требуют объяснений, как могла случиться такая ситуация. Направила официальный запрос в организацию также Федерация футбола Египта, которая обеспокоена тем фактом, что имя их соотечественника просто исчезло из списка голосов тренера Судана. Трудно спрогнозировать, как завершится этот скандал. Однако маловероятно, что это как-то повлияет на результаты. Никто в Месси не будет забирать награду. Вместе с тем следует заметить, что это уже не первый случай, когда FIFA обвиняют в махинациях при определении победителей индивидуальных наград. Подобная история случилась в 2015-м году, когда организация была причастна к вручению Золотого мяча. Примечательно, что тогда победителем тоже был Лионель Месси.

Что по Золотому мячу?

Результаты голосования за Золотой мяч с одной стороны могут стать большим сюрпризом (за последний десяток лет только хавбек "Реала" Модрич прерывал гегемонию признанных голеадоров Лео и Криштиану, а защитники побеждают еще реже), а с другой – стать закономерным итогом. Главным фаворитом на получение ЗМ-2019 является 28-летний центрбэк ван Дейк – победитель Лиги Чемпионов, один из лучших игроков серебряного призера АПЛ. Букмекерские конторы принимают на нидерландца ставки с коэффициентом около 1,3. Лионель Месси – фактически единственный реальный конкурент Вирджила. Коэффициент на победу форварда Барселоны составляет 2,6 - 3. Шансы Криштиану Роналду, третьего в опросе The Best 2019, оценили значительно ниже – на уровне с голкипером "Ливерпуля" Алиссоном Беккером. Каждый поставленный рубль (доллар, евро, юань или что угодно) умножится на 26 в случае победы одного из этих кандидатов. Далее идет трио форвардов "Ливерпуля": Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохамед Салах претендуют на победу с коэффициентом 34. Десятку лидеров замыкает форварды ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе, а также новичок "Барселоны", хавбек Фрэнки де Йонг (по 41). Отметим, что обладателя Золотого мяча, который вручает France Football, определяют голосованием журналистов европейских изданий. Интересно, что Месси в номинации The Best 2019 победил среди тренеров и капитанов национальных сборных, а также болельщиков. Однако представители СМИ поставили Лео только на второе место. Зато лучшим футболистом года для журналистов стал ван Дейк, который получил 462 балла. Месси досталось от корреспондентов 364, а Роналду – 264.