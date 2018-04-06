Месси может пропустить игру против "Леганеса"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о самочувствии Лионеля Месси.

"Посмотрим на самочувствие Месси после тренировки. Некоторые игроки ощущали дискомфорт по окончании матча с "Ромой". Чуть позже мы примем решение об участии Лео в игре с "Леганесом" - приводит слова Вальверде Marca.

Матч между "Барселоной" и "Леганесом" состоится завтра в 21:45 по московскому времени.

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