Месси может пропустить матч с "Сельтой"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не исключил, что нападающий Лионель Месси пропустит матч 33-го тура испанской Примеры против "Сельты".

"Возможно, Месси отдохнёт в этом матче, как и другие футболисты. Но беспокоиться не о чем. В Аргентине тоже все спокойны - у Месси ещё много сил и энергии для Чемпионата Мира. Подходим к этой игре после напряжённых матчей, поэтому должны сделать изменения и освежить команду" - цитирует Вальверде Marca.

Напомним, что матч "Сельта" - "Барселона" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

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