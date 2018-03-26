Месси может пропустить матч с "Севильей"

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Месси может пропустить матч с "Севильей"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси может пропустить матч 30-го тура Ла Лиги против "Севильи".

Так, по сведениям испанской прессы, в стане "сине-гранатовых" обеспокоены проблемами со здоровьем у своей главной звезды. Поэтому в субботу главный тренер каталонского гранда Эрнесто Вальверде, вполне вероятно, побережет своего лидера.

Напомним, вчера Месси не тренировался со своими партнерами по сборной. | soccernews.ru

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