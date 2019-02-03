Месси может пропустить первую кубковую игру против "Реала"

Теги реал мадридбарселоналионель месси

Месси может пропустить первую кубковую игру против "Реала"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси получил небольшое повреждение в игре с "Валенсией" (2:2).

Как сообщает RAC1, первичное медобследование показало, что травма не носит серьезного характера, однако в понедельник игрок пройдет более углубленное обследование.

Напомним, что 6 февраля "Барселону" ждет первая полуфинальная игра против "Реала" в рамках Кубка Испании.

Скорее всего, вопрос об участии Месси в этой игре будет решаться непосредственно перед игрой.

Смотрите также обзор матча "Барселона" - "Валенсия". | http://soccernews.ru

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