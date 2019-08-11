Месси может пропустит серию матчей



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что он знает точных сроков возвращения в строй аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Месси восстанавливается после травмы. Не знаю, будет готов к старту чемпионата Испании. Это довольно сложно", - приводит слова Вальверде Goal.

"Барселона" стартует в Примере гостевым матчем с "Атлетиком", который состоится 25 августа.

В прошлом сезоне 32-летний Месси провел 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Наполи" - "Барселона" - 0:4 (видеообзор матча). | http://soccernews.ru