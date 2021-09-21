Месси может пропустить следующую игру ПСЖ
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" поделился результатами медобследования аргентинского нападающего Лионеля Месси.
"Сегодня Лионель прошел МРТ, после чего был подтвержден ушиб кости. Контрольное обследование будет проведено через 48 часов", - сказано в сообщении пресс-службы парижан.
С высокой долей вероятности, Месси не сыграет с "Метцом" 22 сентября.
Напомним, что в воскресенье главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заменил аргентинца на 76-й минуте матча с "Лионом" (2:1) из-за ушиба левого колена.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13