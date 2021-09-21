Месси может пропустить следующую игру ПСЖ

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" поделился результатами медобследования аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Сегодня Лионель прошел МРТ, после чего был подтвержден ушиб кости. Контрольное обследование будет проведено через 48 часов", - сказано в сообщении пресс-службы парижан.

С высокой долей вероятности, Месси не сыграет с "Метцом" 22 сентября.

Напомним, что в воскресенье главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заменил аргентинца на 76-й минуте матча с "Лионом" (2:1) из-за ушиба левого колена.

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