Месси может расторгнуть контракт с "Барселоной" следующим летом

Теги барселоналионель месси

Месси может расторгнуть контракт с "Барселоной" следующим летом

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси летом 2020 года имеет право расторгнуть контракт с клубом без выплаты компенсации, сообщает El Pais.

По сведениям издания, пункт о досрочном расторжении есть в нынешнем соглашении футболиста с клубом.

Контракт форварда действует до лета 2021 года. Ранее президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу пообещал, что клубом подпишет с игроком новый контракт.

В данный момент 32-летний аргентинец восстанавливается после травмы. В прошлом сезоне он провел за клуб 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи.

Не пропустите: Стало известно, почему Дембеле отказался переходить из "Барселоны" в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Вьери рассказал, что будет с футболом после ухода Месси и Роналду

Вьери рассказал, что будет с футболом после ухода Месси и Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов