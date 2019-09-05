Месси может расторгнуть контракт с "Барселоной" следующим летом

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси летом 2020 года имеет право расторгнуть контракт с клубом без выплаты компенсации, сообщает El Pais.

По сведениям издания, пункт о досрочном расторжении есть в нынешнем соглашении футболиста с клубом.

Контракт форварда действует до лета 2021 года. Ранее президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу пообещал, что клубом подпишет с игроком новый контракт.

В данный момент 32-летний аргентинец восстанавливается после травмы. В прошлом сезоне он провел за клуб 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи.

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