Месси может сыграть с "Интером"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси может сыграть в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Интера".

Как сообщает Marca, тренерский штаб "сине-гранатовых" во главе с Эрнесто Вальверде включил аргентинского бомбардира в заявку на вышеуказанный поединок. А решение об его участии будет приниматься в день игры.

Напомним, что матч "Интер" - "Барселона" состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени.

31-летний Месси находится в лазарете с 20 октября из-за перелома руки. Предполагалось, что он пропустит около трёх недель.

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