Месси может сыграть с "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси может сыграть в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити", сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, футболист близок к восстановлению после травмы и уже работает в общей группе. В понедельник будет принято решение о включении в заявку на матч Месси и итальянского хавбека Марко Верратти.
Матч ПСЖ - "Манчестер Сити" состоится 28 сентября. Начало встречи - в 22:00 мск.
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