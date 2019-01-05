Месси может сыграть за сборную Аргентины впервые с ЧМ-2018

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Месси может сыграть за сборную Аргентины впервые с ЧМ-2018

Сборная Аргентины планирует сыграть с Венесуэлой в товарищеском матче.

Как сообщает Marca, игру планируют провести 22 или 26 марта в Испании на стадионе "Камп Ноу". Альтернативными вариантами являются "Ванда Метрополитано" и "Сантьяго Бернабеу".

Отмечается, что в сборной рассчитывают на участие Лионеля Месси в этой игре.

Напомним, что Месси не одевал футболку сборной с ЧМ-2018, где они в 1/8 финала уступили будущим чемпионам Франции (3:4).

Месси выступает за сборную с 2005 года. В официальных турнирах он провел 58 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 16 ассистов.

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