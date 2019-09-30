Месси может уже во вторник вернуться на поле
Травма капитана "Барселоны" Лионеля Месси оказалась не такой серьёзной, как сообщалось ранее.
Как информирует Sport.es, аргентинец может восстановиться после растяжения приводящей мышцы левого бедра в самое ближайшее время.
У 32-летнего футболиста есть шансы принять участие в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Интера", который состоится во вторник, 1 октября.
Решение о том, сыграет ли Месси с "нерадзурри", будет принято непосредственно перед началом поединка.
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