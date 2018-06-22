Месси может в очередной раз уйти из сборной

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может в очередной раз уйти из национальной команды, информирует испанская пресса.

Сообщается, что такое решение 30-летний форвард может принять из-за давления, которое, наверняка, будет оказано на него на его родине из-за вероятного провала "бело-голубых" на Чемпионате Мира в России.

Напомним, на ЧМ-2018 аргентинцы не смогли обыграть исландцев и были разгромлены хорватами. В этих матчах Месси не отметился ни одним результативным действием.

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