Месси может вернуться в "Барселону"

1 Теги барселоналионель мессипсж

Месси может вернуться в "Барселону"Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси может в ближайшие года перейти обратно в "Барселону".

Как сообщает издание Marcа, Месси может вернуться в каталонский клуб в 2023 году.

По информации источника, аргентинец не хотел покидать сине-гранатовых прошедшим летом.

Отмечается, что Месси недоволен своей ситуацией в ПСЖ из-за большого количества травм, которые мешают адаптации в Франции. Назначение близкого друга Месси Хави тренером "Барсы" может повлиять на его возвращение.

Также не пропустите: Бывший кандидат на пост президента "Барселоны" предложил вернуть Месси. | http://soccernews.ru

 
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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Королю футбола нет смысла форсировать переход до Чемпионата мира, да и Барса пока не конкурентна. У шейхов он сейчас любимчик, пока футболки разгребают в клубном магазине на ура!

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