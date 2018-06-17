Месси: "Мы должны быть спокойны, подумать о положительных моментах и попытаться выиграть у Хорватии"

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал предстоящую игру против Хорватии.

"Мы должны быть спокойны, сконцентрироваться на том, что произойдет, подумать о положительных моментах и попытаться выиграть матч у Хорватии при любых обстоятельствах" - приводят слова Месси российские СМИ.

Напомним, что вчера Аргентина сыграла вничью с Исландией (1:1).

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