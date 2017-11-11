Месси: "Мы должны закрепить ту систему игры, которую хочет видеть Сампаоли"

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о победе над Россией (1:0) в товарищеской встрече.

"Сампаоли решил немного отрегулировать мое время в сборной, поэтому я пропущу игру с Нигерией. Мы хотим подойти к Чемпионату Мира в лучшей форме. Хорошо, что мы победили, но надо продолжать исправлять ошибки и совершенствовать игру. Рад, что Агуэро забил гол. Мы должны закрепить ту систему игры, которую хочет видеть Сампаоли.

Надо извлекать преимущества из того времени, что мы проводим вместе. К сожалению, времени в сборной всегда мало. Нужно реализовать на практике то, чего хочет тренер" - приводит слова Месси Sport.es.

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