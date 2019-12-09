Месси на два гола отстает от лидера по числу голов в 2019 году
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси занимает второе место в списке лучших бомбардиров в 2019 году.
На счету аргентинца 49 голов в 55 матчах. Больше, чем обладатель "Золотого мяча"-2019, забил только польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски, который отличился 51 раз в 55 поединках.
Третье место делят форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг (38 голов в 57 матчах) и нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (38/45). Далее идут Криштиану Роналду "Ювентус" и Серхио Агуэро "Манчестер Сити" (по 35).
В 2018 году лучшим бомбардиром стал Месси, который забил 51 гол.
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|Команда
|М
|О
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|14
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|РБ Лейпциг
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|3
|Боруссия Дортмунд
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|26
|4
|Шальке
|14
|25
|5
|Фрайбург
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|6
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|14
|25
|7
|Бавария Мюнхен
|14
|24
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|Хоффенхайм
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|Вольфсбург
|14
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|10
|Унион Берлин
|14
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|Айнтрахт Франкфурт
|14
|18
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|Аугсбург
|14
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|Майнц 05
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|14
|Вердер Бремен
|14
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|Герта
|14
|12
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|Фортуна Дюссельдорф
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|12
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