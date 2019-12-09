Месси на два гола отстает от лидера по числу голов в 2019 году

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Месси на два гола отстает от лидера по числу голов в 2019 году

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси занимает второе место в списке лучших бомбардиров в 2019 году.

На счету аргентинца 49 голов в 55 матчах. Больше, чем обладатель "Золотого мяча"-2019, забил только польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски, который отличился 51 раз в 55 поединках.

Третье место делят форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг (38 голов в 57 матчах) и нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (38/45). Далее идут Криштиану Роналду "Ювентус" и Серхио Агуэро "Манчестер Сити" (по 35).

В 2018 году лучшим бомбардиром стал Месси, который забил 51 гол.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Месси как Спартак,Левандовски как Ван Дейк

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