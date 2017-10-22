Месси набрал 500 очков по системе "гол+пас" в Примере

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Месси набрал 500 очков по системе "гол+пас" в Примере

Форвард "Барселоны" Лионель Месси сделал результативную передачу на Андреса Иньесту в матче девятого тура Примеры против "Малаги".

Таким образом, 30-летний аргентинец набрал 500 очков по системе "гол+пас" в играх чемпионата Испании, сообщает Squawka.

В активе Месси 360 забитых мячей и 140 ассистов в 391 матче Примеры.

Не пропустите: Иньеста забил в Примере впервые за почти два года. | http://soccernews.ru

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