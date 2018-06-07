Месси нацелен на выигрыш Лиги Чемпионов

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Месси нацелен на выигрыш Лиги Чемпионов

Форвард "Барселоны" Лионель Месси считает, что каталонцам необходимо выиграть Лигу Чемпионов.

"Мы вылетели из трех подряд розыгрышей Лиги Чемпионов на стадии четвертьфинала, мы больше не можем допустить, чтобы такое произошло снова. Мы противостоим командам, которые не превосходят нас, но все решают детали. И так происходит постоянно.

Мы постараемся не придавать этому большого значения. Хотим преодолеть стадию 1/4 финала, потому что "Барселона" не может позволить себе оставаться еще один год без трофея Лиги Чемпионов" - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

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