Месси: "Начинаю новый этап в своей жизни"

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Месси: "Начинаю новый этап в своей жизни"Фото: инстаграм Месси

Нападающий Лионель Месси в очередной раз высказался о своем переходе в ПСЖ.

"Я начинаю новый этап в своей жизни, и я мотивирован и хочу продолжать учиться чему-то каждый день. Мы все вместе будем работать для достижения целей ПСЖ. Вперед, Париж!" - написал Месси в инстаграме.

Напомним, что ранее Месси покинул "Барселону" на правах свободного агента, поэтому ПСЖ он достался совершенно бесплатно.

34-летний аргентинец подписал с парижанами контракт по схеме "2+1".

Читайте также: В клубный магазин ПСЖ выстроилась очередь, чтобы купить футболку Месси. | http://soccernews.ru
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