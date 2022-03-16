Месси надеется выиграть ЛЧ в составе ПСЖ в следующем сезоне

Теги псжлионель месси

Месси надеется выиграть ЛЧ в составе ПСЖ в следующем сезоне

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не думает об уходе и надеется выиграть с клубом Лигу чемпионов в следующем сезоне, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, футболист с понимаем относится к критике фанатов после вылета ПСЖ из 1/8 финала Лиги чемпионов в результате поражения от "Реала" (1:0, 1:3). Форвард уверен, что адаптировался в команде и сможет показать свою лучшую игру.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнира, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Месси опустился на 20-е место в рейтинге претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal.com. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

40-летний Ибрагимович вызван в сборную Швеции

40-летний Ибрагимович вызван в сборную Швеции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов