Месси надеется выиграть ЛЧ в составе ПСЖ в следующем сезоне

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не думает об уходе и надеется выиграть с клубом Лигу чемпионов в следующем сезоне, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, футболист с понимаем относится к критике фанатов после вылета ПСЖ из 1/8 финала Лиги чемпионов в результате поражения от "Реала" (1:0, 1:3). Форвард уверен, что адаптировался в команде и сможет показать свою лучшую игру.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнира, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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