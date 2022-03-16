Месси надеется выиграть ЛЧ в составе ПСЖ в следующем сезоне
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не думает об уходе и надеется выиграть с клубом Лигу чемпионов в следующем сезоне, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, футболист с понимаем относится к критике фанатов после вылета ПСЖ из 1/8 финала Лиги чемпионов в результате поражения от "Реала" (1:0, 1:3). Форвард уверен, что адаптировался в команде и сможет показать свою лучшую игру.
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнира, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Лилль
|28
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|Ницца
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|Реймс
|28
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|7
|Лион
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|40
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|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
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|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
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|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
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