Месси: "Надеюсь, футбол отдаст мне долг"

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал слова главного тренера своей команды Хорхе Сампаоли, который заявил, что футбол задолжал пятикратному обладателю "Золотого мяча" победу на Чемпионате Мира после проигрыша в финале прошлого Мундиаля.

"Я тоже надеюсь, что футбол погасит долг. Я слышал, что сказал Хорхе Сампаоли. Фактически, он сказал мне об этом тоже", - цитирует 30-летнего форварда Marca.

Напомним, Хаби Алонсо рассказал, как ему удавалось противостоять Месси. | soccernews.ru