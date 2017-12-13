Месси: "Надеюсь, футбол отдаст мне долг"

Теги лионель мессиаргентинахорхе сампаоли

Месси: "Надеюсь, футбол отдаст мне долг"Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал слова главного тренера своей команды Хорхе Сампаоли, который заявил, что футбол задолжал пятикратному обладателю "Золотого мяча" победу на Чемпионате Мира после проигрыша в финале прошлого Мундиаля.

"Я тоже надеюсь, что футбол погасит долг. Я слышал, что сказал Хорхе Сампаоли. Фактически, он сказал мне об этом тоже", - цитирует 30-летнего форварда Marca.

Напомним, Хаби Алонсо рассказал, как ему удавалось противостоять Месси. | soccernews.ru

комментарии
flamenco

редко увидишь голубого коня! 2017 это год Петуха и всех Петухов включая главную 3,14 зду реала....

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Конь

Долг будешь отдавать в аргентинском туалете!

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Конь

Когда гном не будет носить женские панталоны, тогда он будет футболистом!

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Конь

Глядя на Мэсси,вспоминается детская считалка: бородатый козёл вызвал осла к доске!Ослы идут за козлом - ужас!

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Antomas

Конь, а ты тот самый голубок который тащится от другого голубка из реала

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