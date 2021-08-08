Месси: "Надеюсь, в какой-то момент я смогу вернуться, чтобы стать частью этого клуба"

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Месси: "Надеюсь, в какой-то момент я смогу вернуться, чтобы стать частью этого клуба"Фото: твиттер "Барселоны"

Форвард Лионель Месси заявил, что в будущем надеется вернуться в "Барселону".

"Надеюсь, в какой-то момент я смогу вернуться, чтобы стать частью этого клуба. Хочу быть здесь в любой роли и иметь возможность делать что-то, чтобы "Барса" оставалась лучшим клубом мира.

Конечно, о многом я сейчас забываю. Сейчас я не в лучшем состоянии, чтобы думать и говорить", - сказал Месси.

Напомним, что Месси всю свою карьеру выступал за "Барсу". За основную команду с 2003 года.

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