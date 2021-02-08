Месси находится в шаге от очередного рекорда Примеры

Капитан "Барселоны" Лионель Месси вплотную приблизился к рекорду чемпионата Испании по числу голов после выхода на замену.

В воскресном матче против "Бетиса" (3:2) звёздный аргентинец в 27-й раз отличился в Примере, начав при этом игру в запасе.

По этому показателю 33-летний нападающий сравнялся с Оскаром де Паулой и теперь делит с ним второе место в истории турнира.

Рекорд пока принадлежит Хулио Салинасу, который забил 28 мячей в Ла Лиге после выхода на замену.

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