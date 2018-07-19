Месси наложил вето на исходящий трансфер "Барселоны"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси наложил вето на исходящий трансфер своего клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, 31-летний форвард выступил против расставания со своим коллегой по амплуа Пако Алькасером. По мнению аргентинца, бывший футболист "Валенсии" достойно выглядит в качестве подмены для основного нападающего "сине-гранатовых" Луиса Суареса.

Напомним, 15 лет назад "Барселона" подписала Роналдиньо. | soccernews.ru