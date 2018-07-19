Месси наложил вето на исходящий трансфер "Барселоны"

Теги лионель мессибарселонапако алькасер

Месси наложил вето на исходящий трансфер "Барселоны"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси наложил вето на исходящий трансфер своего клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, 31-летний форвард выступил против расставания со своим коллегой по амплуа Пако Алькасером. По мнению аргентинца, бывший футболист "Валенсии" достойно выглядит в качестве подмены для основного нападающего "сине-гранатовых" Луиса Суареса.

Напомним, 15 лет назад "Барселона" подписала Роналдиньо. | soccernews.ru

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