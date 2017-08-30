Месси наложил вето на приобретение "Барселоной" Санчеса

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси наложил вето на приобретение своим клубом тогда еще защитника амстердамского "Аякса" Давинсона Санчеса.

Как информирует испанская пресса, аргентинский бомбардир исключил приход в стан "сине-гранатовых" перспективного колумбийца ввиду того, что этот трансфер негативно сказался бы на количестве игрового времени, которое бы стал получать его соотечественник Хавьер Маскерано. Это в свою очередь в преддверии Чемпионата Мира в России могло отразиться на перспективах 33-летнего футболиста в его национальной сборной. В итоге Санчес перебрался в лондонский "Тоттенхэм".

Напомним, Кондогбия ничего не говорил о Месси и Роналду. | soccernews.ru