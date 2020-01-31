Месси намерен ежегодно продлевать контракт с "Барселоной" на один сезон

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не будет подписывать со своим клубом бессрочный контракт, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, аргентинец планирует продлевать действующее соглашение каждый год, если будет чувствовать готовность продолжать выступать на высоком уровне.

При этом у нападающего будет право покинуть "блауграну" в конце любого сезона. Если он примет такое решение, то должен оповестить об этом руководство до 30 июня.

Контракт Месси с "Барсой" истекает летом 2021 года. В июле легендарному форварду исполнится 33 года.

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